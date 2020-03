Zuckerfreie Süßkartoffel-Brownies

Sogar Süßkartoffeln können herkömmlichen Haushaltszucker optimal ersetzen – so geht Geschmack ohne Zucker!

Zutaten Für 15 Stück

6 Datteln, entsteint

1 Süßkartoffel, 300 g

1 EL Leinsamen, geschrotet

Margarine, für das Blech (vegan)

30 g Kokosöl

1 reife Banane,

1 TL Vanilleessenz

Salz

1/2 TL Zimtpulver

2 EL Kakaopulver, (vegan)

1 EL Sojamehl

60 g gemahlene Mandeln

Kakaopulver, zum Besieben (vegan)

Zubereitung:

Die Datteln mit Wasser bedecken und über Nacht einweichen. Am nächsten Tag abgießen und abtropfen lassen. Die Süßkartoffel schälen, grob würfeln und in ca. 10 Minuten weich garen, anschließend abgießen und abtropfen lassen. Den Leinsamen mit 3 EL Wasser vermischen und ca. 10 Minuten quellen lassen. Den Backofen auf 175 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein hohes Backblech (ca. 20 x 26 cm) mit Margarine fetten. Das Kokosöl erwärmen. Die Banane schälen und grob würfeln. Abgetropfte Süßkartoffel, Datteln und die Banane fein pürieren. Vanilleessenz, 1 Prise Salz, Zimt und das Kakaopulver untermischen. Das Sojamehl mit 2 EL Wasser verrühren und mit dem Kokosöl und dem Leinsamen dazugeben. Zum Schluss noch die gemahlenen Mandeln untermischen und alles glatt rühren. Den Teig in die vorbereitete Form füllen und im Ofen ca. 45 Minuten backen (Stäbchenprobe). Herausnehmen, auskühlen lassen und die Teigplatte in ca. 15 Stücke schneiden. Mit Kakaopulver besieben und die Brownies servieren.