Kaiserschmarrn, besser als auf der Alm

Zutaten: Für 4 Personen

Für den Zwetschkenröster:

500 g Zwetschken

60 ml trockener Rotwein

100 g Zucker

½ TL Zimt

½ TL gemahlene Nelken



Für den Kaiserschmarrn:

50 g Butter

6 Eier

1 Prise Salz

300 g Mehl

500 ml Milch

4–5 EL Butterschmalz

Rosinen, nach Belieben

2–3 EL Staubzucker





Zubereitung:

1. Für den Zwetschkenröster die Zwetschken waschen, halbieren und entsteinen. Den Rotwein mit dem Zucker, Zimt und Nelkenpulver aufkochen lassen und bei mittlerer Flamme und offenem Topf etwa 5 Minuten einkochen lassen. Anschließend die Zwetschken zugeben und 10 Minuten einköcheln lassen, bis die Zwetschken weich sind.



2. Die Butter schmelzen lassen. Die Eier trennen und die Eiklar mit dem Salz zu steifem Eischnee schlagen. Das Mehl, die Milch, Eidotter und flüssige Butter zu einem glatten Teig verrühren. Den Eischnee unterheben.



3. Den Backofen auf 80 °C Umluft vorheizen.



4. Etwas Butterschmalz in eine heiße Pfanne geben und ca. 1 cm dick Teig hineingeben. Nach Belieben mit einigen Rosinen bestreuen. Die Unterseite goldbraun backen. Den dicken Pfannkuchen wenden und die zweite Seite ebenfalls goldbraun backen. Nun mit dem Pfannenwender in Stücke zerstoßen und im Ofen warm halten.



5. Aus dem übrigen Teig ebenso ­Kaiserschmarrn backen. Anschließend die Teigstücke nochmals in die Pfanne geben, mit etwas Staubzucker bestäuben und leicht karamellisieren lassen.



6. Den fertigen Kaiserschmarrn mit Staubzucker bestäuben. Den Zwetschkenröster dazu servieren.