Tiroler Schmankerl für das Hahnenkamm-Rennen

© StockFood Dauer: 1 h 10 min Schwierigkeit: leicht Portionen: 4 Zutaten 500 g Mehl,

z. B. Spätzlemehl

Salz

4–5 Eier

250 g Emmentaler

2 EL flüssige Butter

2 Zwiebeln

3–4 EL Mehl

Pflanzenöl, zum Frittieren

3 EL Schnittlauchröllchen Zubereitung 1. Das Mehl mit 1–2 Prisen Salz in einer Schüssel vermischen. Die Eier unterrühren und so viel Wasser (ca. 200 ml) zugeben, bis der Teig schwer reißend (zähflüssig) von einem Löffel fällt. Den Spätzleteig 30 Minuten quellen lassen. 2. Den Backofen auf 100 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Den Käse fein reiben. In einem großen Topf reichlich Salzwasser zum ­Kochen bringen. 3. Evtl. nun noch etwas Wasser zum Teig geben, anschließend mit einem Spätzlehobel den Teig portionsweise in das kochende Salzwasser hobeln und 2–3 Minuten ziehen lassen. 4. Die Spätzle sind gar, wenn sie an der Oberfläche schwimmen. Die Spätzle mit einem Schaumlöffel aus dem Wasser nehmen und in Eiswasser abschrecken. 5. Wenn alle Spätzle hergestellt sind, diese in geschmolzener Butter schwenken. Dann schicht­weise mit dem geriebenem Käse in eine Auflaufform oder ofenfeste Pfanne geben. Abgedeckt in den ­vorgeheizten Backofen stellen. 6. Die Zwiebeln in Ringe schneiden und mit dem Mehl vermengen. Im heißen Fett goldbraun frittieren, danach auf Küchenpapier abtropfen lassen. 7. Die Käsespätzle mit den ­Zwiebelringen und dem Schnittlauch bestreut servieren.