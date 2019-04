Ostern für Eilige

© Stockfood Dauer: 60 min

Schwierigkeit: leicht

Portionen: 1 Kastenform, 30 cm Zutaten weiche Butter und Brösel für die Form 2 unbehandelte Zitronen 150 g Mehl 150 g Speisestärke 1 TL Backpulver 250 g Butter 5 Eier 225 g Zucker Staubzucker zum Bestauben Zuckereier zum Verzieren

Zubereitung 1. Den Ofen auf 160 °C Umluft vorheizen. Die Kastenform mit Butter auspinseln und mit Bröseln ausstreuen. Die Schale der Zitronen abreiben und den Saft auspressen. Das Mehl mit der Stärke und dem Backpulver in eine Schüssel geben und vermengen. 2. Die Butter in Stücke schneiden und in einem kleinen Topf schmelzen lassen. Vom Herd nehmen und wieder abkühlen lassen. Die Eier in eine Rührschüssel geben und mit dem Zucker schaumig rühren. Den Zitronensaft sowie den -abrieb unterrühren. 3. Dann abwechselnd die flüssige Butter und die Mehlmischung unter die Eiercreme rühren, bis ein geschmeidiger Teig entstanden ist. In die Backform füllen und glatt streichen. Im vorgeheizten Ofen etwa 50 Minuten goldbraun backen (Stäbchenprobe). 4. Aus dem Ofen nehmen, einige Minuten ruhen lassen und zum vollständigen Auskühlen auf ein Kuchengitter stürzen. Zum Servieren mit Staubzucker bestauben und mit Zuckereiern verzieren.