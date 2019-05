Mit Liebe für Mama gebacken

Dauer: 60 min ; + 3 h 30 min Kühlen

Schwierigkeit: mittel

Portionen: 1 Roulade

Für den Marzipanboden:

80 g Marzipan

(Zimmertemperatur)

1 Prise Salz, 2 Eier

1 Packerl Vanillezucker

abgeriebene Schale von je

½ Zitrone und Orange

1 EL Mehl, 2 EL Mandeln

3 EL Kronenöl Spezial mit

feinem Buttergeschmack

½ TL Backpulver

Für die Marzipancreme:

250 ml Milch, 100 g Honig

200 g Marzipan, 4 Eidotter

4 cl Amaretto, 8 Blätter Gelatine

500 ml Schlagobers

Für die Garnitur:

Marzipanrosen und -blätter,

gekauft Zubereitung

1. Den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Eier trennen, und die Eigelbe in eine Rührschüssel geben. Mit 75 g Zucker weiß-cremig schlagen. Das Eiklar mit dem Salz steif schlagen, dabei den restlichen Zucker und den Vanillezucker einrieseln lassen und erneut steif schlagen. Den Eischnee auf die Eigelbmasse geben und unterheben.

2. Das Mehl und die Speisestärke darüber sieben und ebenso vorsichtig mit dem Teigschaber unterheben. Den Teig auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech verteilen, glatt streichen und im heißen Ofen auf der mittleren Schiene 10 bis 12 Minuten backen.

3. Ein großes Küchentuch mit Zucker bestreuen, den Biskuit vorsichtig darauf stürzen, das Backpapier mit kaltem Wasser dünn einstreichen und vorsichtig vom Teigboden abziehen. Die Biskuitplatte mithilfe des Küchentuchs sofort aufrollen und abkühlen lassen.

4. Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Das Joghurt mit dem Topfen, dem ­Sirup, dem Zitronensaft und -abrieb glatt rühren. Die aus­gedrückte Gelatine mit dem Likör in einem kleinen Topf erhitzen und schmelzen lassen. 2–3 EL der Topfencreme unterrühren, dann unter die übrige Creme rühren.

5. Das Obers steif schlagen. Bevor die Creme zu gelieren beginnt, die Blüten (bis auf ein wenig zum Garnieren) unterziehen und das Schlagobers unterheben.

6. Die ausgekühlte Biskuitrolle vorsichtig wieder ausbreiten und mit der Cremefüllung bestreichen. Jeweils an den Rändern 1–2 cm frei lassen. Wieder einrollen, auf eine Kuchenplatte legen (Nahtseite nach unten) und bis zum Servieren mindestens 2 Stunden kalt stellen. Mit den übrigen Blüten bestreut servieren.