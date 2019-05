Last-Minute-Brunch für Mama

Dauer: 30 min

Schwierigkeit: leicht

Portionen: 4 © StockFood Zutaten

Für das Eis:

300 g Himbeeren, TK

1 Limette, Saft

4–5 EL Staubzucker

1 Msp. Vanillemark

Für die Toasts:

8 Scheiben Toast

4 EL Nuss-Nougat-Creme

4 EL Raspelschokolade

2 Eier, ca. 80 ml Milch

1–2 EL Butter, 2–3 EL Mehl

Staubzucker, zum Bestäuben Zubereitung

1. Die Beeren aus dem Tiefkühler nehmen und ca. 15 Minuten leicht antauen lassen. Dann zusammen mit dem Limettensaft, dem Staubzucker und Vanillemark in einem hohen Gefäß fein pürieren. Das cremige Eis abschmecken und bis zur Verwendung tiefkühlen. 4 Toastscheiben auf die Arbeitsfläche legen. Die Nougatcreme auf die Toasts streichen, dabei einen schmalen Rand lassen und anschließend mit der Schokolade bestreuen. Die übrigen Toastscheiben auflegen und gut andrücken. Evtl. mit Zahnstochern fixieren.

2. Die Eier mit der Milch in einer flachen Schale oder einem Suppenteller verquirlen. Die Toasts darin 2-3-mal Wenden, bis sie die Flüssigkeit aufgesogen haben. Die Butter in eine heiße Pfanne geben. Die Toasts dünn mit Mehl bestauben und in der heißen Butter von jeder Seite 1-2 Minuten goldbraun ausbraten.

3. Anschließend diagonal halbieren, mit Staubzucker bestäuben und sofort mit einer Kugel Sorbet servieren.