Wildschweinbraten

Zutaten: Für 4-6 Personen

1 1/2 kg Wildschweinkeule,

Knochen ausgelöst

1 TL Pfefferkörner

5 - 6 Wacholderbeeren

1 Petersilienwurzel

200 g Sellerie

2 Karotten

1 Stange Lauch

2 EL Pflanzenöl

Salz

ca. 750 ml Wildfond

2 - 3 frische Lorbeerblätter

4 Zweige Thymian



Zubereitung:

1. Den Backofen auf 220 °C Ober- und Unterhitze vorheizen.



2. Das Fleisch abbrausen, trocken tupfen und mit Küchengarn in Form binden. Die Pfefferkörner und Wacholderbeeren in einem Mörser zerdrücken und das Fleisch damit einreiben.



3. Die Petersilienwurzel, den Sellerie und die Karotten schälen und würfeln. Den Lauch waschen, putzen und klein schneiden.



4. Einen Bräter mit Öl auspinseln, das Gemüse hinein geben und das Fleisch darauf legen. Salzen und im vorgeheizten Ofen ca. 20 Minuten anbraten lassen. Etwas Fond angießen und das Fleisch bei 120 °C etwa 2,5 Stunden gar schmoren lassen. Währenddessen das Fleisch immer wieder wenden und nach und nach den restlichen Fond angießen. Etwa 30 Minuten vor Garende die Lorbeerblätter und Thymian in den Bratensaft geben.



5. Den fertigen Braten aus dem Ofen nehmen und in Folie gewickelt kurz ruhen lassen. Die Sauce passieren, abschmecken und separat dazu reichen. Dazu passen z. B. Rotkraut und Erdäpfelknödel.