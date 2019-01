Topfentorte

Zutaten

für 1 Form (Ø 26 cm)

Für den Teig:

200 g Mehl

1 Prise Salz

1 Msp. Zitronenschale

2–3 EL Zucker

125 g kalte Butter

1 Ei



Für die Füllung:

5 Eier

1 kg Topfen

175 g Zucker

2 Päckchen Vanillepuddingpulver (oder 50 g Stärke)

1 Päckchen Vanillezucker

1–2 EL Zitronensaft



Zubereitung

1 Für den Teig das Mehl auf eine Arbeitsfläche häufen, mit Salz, Zitronenschale und Zucker mischen und in die Mitte des Mehls eine Mulde drücken.



2 Die kalte Butter in kleine Stücke schneiden, um die Mulde herum verteilen, das Ei in die Mitte geben und sämtliche Zutaten mit dem Messer gut durchhacken, so dass kleine Teigbrösel entstehen.



3 Mit den Händen rasch zu einem Teig verkneten, zu einer Kugel formen. In Frischhaltefolie wickeln und ca. 30 Minuten kühl stellen.



4 Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Den Teig zwischen 2 Lagen Backpapier ausrollen und die gefettete Form mit dem ausgerollten Teig auskleiden.



5 Für die Füllung die Eier trennen. Den Topfen mit dem Zucker, Puddingpulver, den Eidottern, Vanillezucker und dem Zitronensaft verrühren. Die Eiklar mit einer Prise Salz steif schlagen, unter die Topfenmasse heben.



6 Auf dem Teig verteilen, glatt streichen und im vorgeheizten Backofen ca. 60 Minuten backen (Stäbchenprobe machen). Den fertigen Kuchen noch 10 Minuten im ausgeschalteten, einen spaltbreit geöffneten Backofen ruhen lassen.



7 Dann herausnehmen und auskühlen lassen. Aus der Form lösen und in Stücke geschnitten servieren.