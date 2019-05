Schwarzer-Quinoa-Salat

75 Minuten

leicht

Zutaten

für 4 Personen

250 g schwarze Quinoa

Salz

6 Karotten

Fleur de Sel

Pfeffer, aus der Mühle

1/2 TL Zatar

1/4 TL gemahlener Kardamom

1/2 TL gemahlener Kreuzkümmel

1 TL fein zerstoßene Korianderkörner

1 Prise Chilipulver

1–2 TL flüssiger Honig

Olivenöl, zum Beträufeln

2 EL Kürbiskerne

2 EL Sonnenblumenkerne

3 reife Avocados

1 Zitrone, Saft

2 EL Zitronensaft

3 EL Olivenöl

1 TL fein geriebener Ingwer

Mikrokräuter, z. B. Rucola, zum Bestreuen



Zubereitung

1 Die Quinoa waschen, in 500 ml Salzwasser aufkochen, dann bei geringer Hitze ca. 15 Minuten köcheln lassen. Ggf. übriges Wasser abgießen und die Quinoa kurz ausdampfen lassen.



2 Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen, Quinoa darauf dünn verteilen, leicht salzen und im Ofen ca. 20 Minuten backen, anschließend herausnehmen und beiseitestellen.



3 Die Ofentemperatur auf 200 °C erhöhen. Die Karotten abbürsten oder schälen, waschen und längs vierteln. Ein zweites Blech mit Backpapier belegen, die Karotten darauf verteilen, mit Fleur de Sel, Pfeffer und den übrigen Gewürzen bestreuen, mit Honig und Olivenöl beträufeln und im Ofen ca. 25 Minuten backen.

4 Inzwischen die Kerne in einer Pfanne trocken rösten und abkühlen lassen. Die Avocados halbieren, vom Kern befreien, das Fruchtfleisch aus der Schale heben, in Streifen schneiden und mit Zitronensaft beträufeln.



5 Den Zitronensaft mit Salz, Pfeffer, Olivenöl und Ingwer verquirlen. Das Dressing abschmecken. Die Quinoa auf Teller verteilen und die Avocadospalten und Karotten darauf anrichten.



6 Den Salat mit dem Dressing beträufeln, mit den gerösteten Kernen bestreuen und mit Mikrokräutern garniert servieren.