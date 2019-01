Popcorn Drip Cake mit Karamell

Zutaten

für 1 Torte (Ø 18 cm)

Für die Böden:

10 Eier

1 EL Zitronensaft

250 g brauner Zucker

200 g Mehl

40 g Kakaopulver

80 g Speisestärke



Für die Creme:

100 g weiche Butter

100 g Erdnussbutter, (cremig)

100 g Zucker

200 g Frischkäse

ca. 225 g Staubzucker



Für die Karamellsauce:

150 g Zucker

150 ml Obers



Außerdem:

2 Eiswaffeln

2 Handvoll Popcorn



Zubereitung

1 Den Backofen auf 200°C Ober- und Unterhitze vorheizen. 2 Springformen (18 cm Ø) mit Backpapier auslegen.



2 Für die Böden die Eier trennen. Die Eiklar mit dem Zitronensaft steif schlagen. Den Zucker einrieseln lassen und den Eischnee weiterschlagen, bis er glänzt und Spitzen zieht.



3 Die Eidotter verquirlen. Das Mehl mit dem Kakao und der Speisestärke sieben und abwechselnd mit den Eidottern unter den Eischnee heben. Die Masse halbieren, in die Formen geben, glatt streichen und im Ofen in 30-35 Minuten backen (Stäbchenprobe machen!).



4 Herausnehmen und die Böden abkühlen lassen. Aus der Form lösen und die Böden jeweils waagerecht in 3 etwa gleich dicke Böden schneiden.



5 Für die Creme die Butter mit der Erdnussbutter und dem Zucker schaumig schlagen. Den Frischkäse untermischen. Anschließend nur so viel Staubzucker unterrühren, bis eine streichfähige Masse entstanden ist. Falls die Masse zu wenig Stand hat, noch eine Weile kalt stellen.



6 5 der Kuchenböden mit der Creme bestreichen und in einem entsprechenden Tortenring stapeln. Den letzten Boden auflegen und die Torte ca. 4 Stunden kalt stellen.



7 Für die Karamellsauce in einer Kasserolle den Zucker mit 2-3 EL Wasser unter Rühren hellbraun karamellisieren lassen. Dien Obers aufkochen, zugießen, den Karamell loskochen und alles unter Rühren köcheln, bis sich der Karamell aufgelöst hat. Die Karamellsauce abkühlen lassen.



8 Die Torte vom Tortenring befreien. Den Karamell so auf der Tortenoberfläche verstreichen, dass er dekorativ an den Seiten herunterläuft. Die Eiswaffeln auf die Torte legen und das Popcorn so auf und an der Torte verteilen, dass es aussieht, als würde es aus den Eiswaffeln quillen. Nach Belieben vorher noch einen Teil des Popcorns mit dunkler Schokolade überziehen. Die Torte dann sofort servieren.