Karottentorte

Zutaten

für 16 Stücke

Für den Teig:

250 g Karotten

5 Eier

250 g Zucker

1 Päckchen Zitronenaroma

75 g Mehl

1 TL Backpulver

2 EL Speisestärke

125 g gemahlene Haselnüsse

125 g gemahlene Walnüsse

1 TL Butter

1 EL Semmelbrösel



Für die Glasur und das Dekor:

200 g Staubzucker

200 g Marzipanrohmasse

25 g Staubzucker

orange und grüne Lebensmittelfarbe

Zubereitung

1 Für den Teig die Karotten waschen, putzen und fein raspeln. Die Eier trennen und das Eiklar steif schlagen.



2 Die Eidotter mit dem Zucker schaumig schlagen und das Zitronenaroma zugeben. Mehl, Speisestärke und Backpulver vermischen und unter die Eimasse ziehen. Die Karotten und die Nüsse dazugeben und alles miteinander vermengen. Den Eischnee unter die Eidotter-Karotten-Nussmasse ziehen.



3 Eine Springform (26 cm Ø) am Boden einfetten und mit Semmelbröseln bestreuen. Den Teig in die Form füllen, glatt streichen und im vorgeheizten Backofen (180 °C Ober-/Unterhitze; Umluft 160 °C) auf unterster Schiene etwa 50 Minuten backen (Stäbchenprobe machen!). Den Kuchen aus der Form lösen und auskühlen lassen.



4 Für die Glasur den Staubzucker mit 2–3 EL heißem Wasser verrühren und die Kuchenoberfläche und den Rand damit bestreichen. Die Glasur etwas antrocknen lassen, dann 16 Stücke markieren und die Glasur ganz trocknen lassen.

5 Die Marzipanrohmasse mit dem Staubzucker verkneten. Etwa 30 g davon mit einem Tropfen grüner Lebensmittelfarbe einfärben. Die Masse in 16 Portionen teilen und Karottengrün formen, jeweils längs mit einem Messerrücken einkerben, damit das grün mehr Struktur erhält.



6 Das restliche Marzipan mit oranger Lebensmittelfarbe einfärben, in 16 Portionen teilen und kleine Karotten daraus formen. Jede Karotte rundherum oberflächlich leicht einkerben. Am dickeren Ende mit einem Spieß ein Loch bohren und das Karottengrün darin verankern. Die Torte damit verzieren.