Einfache Quarantäne-Schmankerl

Ob beim Waldspaziergang, im Garten oder in Balkonien – Löwenzahn findet man derzeit fast überall. Beim Gärtnern wird die Wildpflanze oft wenig beachtet und nur von wenigen mit in die Küche genommen. Dabei sind die Blätter des Löwenzahns reich an Vitamin C und Vitamin A und helfen in einigen Fällen auch gegen Gelenksschmerzen und entwässernd bei Nierenproblemen. Gerade im Frühling sind die jungen Blätter noch nicht sehr bitter und schmecken am besten. Wer also sein Immunsystem stärken und auch ohne ständiges Einkaufen frisches Grün genießen möchte, wird mit einem einfachen Löwenzahnsalat viel Freude haben. Zutaten: Einige Handvoll Löwenzahnblätter

Erdäpfel

Essig

Salz

Zucker

Kürbisöl (oder eine beliebige Öl-Alternative)

Optional:

Radieschen

Gurken

Hart gekochte Eier

Speck

Zwiebel

Andere Wildkräuter, Senf, Pfeffer Zubereitung: Erdäpfel zustellen, Löwenzahn gut waschen. Für das Dressing Essig und Öl gut verrühren, mit Salz und Zucker abschmecken. Nach Belieben einen Klecks süßen Senf oder Pfeffer hinzugeben. Einen Teil des Löwenzahns klein schneiden und ins Dressing rühren, etwas stehen lassen. Erdäpfel schälen, schneiden und noch warm in das Dressing geben. Mit den restlichen Löwenzahnblättern vermischen und garnieren. Für Genießer: Hart gekochte Eier, Zwiebel oder andere Kräuter klein schneiden und dazumischen.