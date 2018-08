Drei köstliche Apfelrezepte

© Stockfood Dauer: 1 h 50 min + 30 min Ruhen

Schwierigkeit: mittel

Portionen: 1 Form, 22 cm Zutaten etwas Pflanzenöl, für die Form Mehl, zum Arbeiten Für den Teig: 350 g Mehl ½ TL Salz 2 EL Zucker 175 g kalte Butter Für die Füllung: 150 g Zucker 3 EL Mehl 1 TL Zimt 7 Äpfel, z. B. Boskop 1 Bio Zitrone, Abrieb und Saft 1 EL Milch 2 TL brauner Zucker Zubereitung 1. Die Springform mit etwas Öl auspinseln. Für den Teig das Mehl, Salz und den Zucker in eine Schüssel geben und vermengen. Die kalte Butter in Stücke geschnitten darauf verteilen und mit einer Teigkarte bröselig durchhacken. 2. Nach und nach ein wenig kaltes Wasser zugeben und solange kneten, bis ein geschmeidiger Teig entsteht. In zwei Kugeln teilen. Eine größere und eine etwas kleinere. 3. Für die Füllung den Zucker, das Mehl und Zimt in einer Schüssel vermengen. Äpfel waschen, schälen, vierteln, das Kerngehäuse entfernen, in Scheiben schneiden und in die Schüssel geben. 4. Den Abrieb und den Saft der Zitrone dazugeben und alles vermischen. Den Backofen auf 165 °C Umluft vorheizen. Die große Teigkugel auf einer bemehlten Arbeitsfläche auswalken und die Form damit auskleiden, Rand und Boden gut andrücken. 5. Den Boden mit einer Gabel mehrmals einstechen. Die Apfel-Füllung darauf verteilen. Einen Teil der anderen Teigkugel im Durchmesser der Form ausrollen. 6. Mit dem Rest einen Teigstrang rollen. Den Deckel auf den Kuchen legen, den Strang rundherum legen, um den Kuchen am Rand abzuschließen. 7. Mit der Gabel ein Muster formen. Den Deckel mehrmals einstechen, damit der Dampf entweichen kann. Mit der Milch bepinseln und mit dem Zucker bestreuen. 8. Den Kuchen im vorgeheizten Ofen etwa 60 Minuten backen. Herausnehmen und nach Belieben lauwarm mit Vanillesauce servieren.