Das perfekte Valentins-Menü

Cupcakes Dauer: 55 min Schwierigkeit: leicht Portionen: 12 Stück Zutaten Für die Cakes: 250 g Zucker 125 g Erdnussbutter 4 Eier, 250 g Mehl 1 EL Weinsteinbackpulver 1/2 TL Natron 3 EL Kakaopulver 1/2 TL Salz, 250 ml Milch 1 TL Vanilleessenz Für das Topping: 400 g Zartbitterkuvertüre 200 ml Obers 50 g Butter 2 EL Kakaopulver 12 rosa Zuckerherzen 12 pinkfarbene Zuckerherzen Zubereitung 1. Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Vertiefungen eines Muffinblechs mit Papierförmchen auskleiden. Den Zucker mit der Erdnussbutter cremig rühren. Die Eier einzeln zu­fügen und unterrühren. Das Mehl mit Backpulver, Natron, Kakaopulver und Salz vermischen. Die Milch mit der Vanilleessenz verrühren. 2. Die Mehlmischung abwechselnd mit der Milch unterrühren und alles zu einem glatten Teig verarbeiten. Bei Bedarf noch etwas Milch oder Mehl unterrühren. Den Teig in die Förmchen füllen und im Ofen 25 Minuten backen. Die Cakes herausnehmen und abkühlen lassen. 3. Für das Topping die Kuvertüre hacken und in eine Schüssel geben. Obers erhitzen, über die Kuvertüre gießen und rühren, bis die Kuvertüre geschmolzen ist. Die Butter in Flöckchen zugeben und zusammen mit dem Kakaopulver unterschlagen. Die Creme abkühlen lassen, anschließend nochmals kräftig durchrühren und in einen Spritzbeutel mit Sterntülle füllen. Jeweils 1 Ganache-Rosette auf die Cakes spritzen. Die Cupcakes jeweils mit einem rosa und einem pinkfarbenen Zuckerherz verzieren und servieren.