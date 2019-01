Birnentorte mit Mandelblättchen

Zutaten

für 4 personen

Für den Biskuitboden:

6 Eier

150 g Zucker

1 Vanilleschote, Mark

120 g Mehl

60 g Speisestärke



Für die Füllung:

2 EL Zucker

250 ml trockener Weißwein

1/2 Zitrone, Saft

8 - 10 Birnen

4 EL Orangenmarmelade

400 ml Obers

4 EL Staubzucker

2 Päckchen Sahnesteif

2 cl Birnenbrand, oder Orangensaft

200 g Frischkäse

2 EL gehackte Pistazien

ca. 60 g Mandelblättchen, geröstet



Zubereitung

1 Den Backofen auf 180°C vorheizen. Den Boden der Springform mit Backpapier auslegen.



2 Die Eier trennen und die Eidotter mit der Hälfte des Zuckers und dem Vanillezucker cremig rühren. Die Eiklar zu Eischnee schlagen und dabei den restlichen Zucker einrieseln lassen. Den Eischnee auf die Eidottermasse setzen.



3 Das Mehl mit der Speisestärke darüber sieben, alles unterziehen und zu einem luftigen Teig verarbeiten. Den Teig in die vorbereitete Springform füllen, glatt streichen und auf mittlerer Schiene im vorgeheizten Backofen ca. 35 Minuten backen (Stäbchenprobe).



4 Für die Füllung den Zucker mit dem Wein, dem Zitronensaft und ca. 100 ml Wasser aufkochen lassen. Die Birnen schälen, halbieren, das Kernhaus herausschneiden und die Hälften in Spalten schneiden. In den Sud geben, aufkochen lassen, beiseite ziehen und auskühlen lassen. Die Birnen sollten noch leichten Biss behalten und nicht auseinander fallen.



5 Den fertigen Boden aus dem Ofen nehmen, leicht abkühlen lassen, vorsichtig mit einem dünnen Messer vom Rand der Springform lösen, auf ein Kuchengitter stürzen und auskühlen lassen. Anschließend einmal waagrecht halbieren und den unteren Boden mit der Marmelade bestreichen.



6 Die Birnen gut abtropfen lassen und 3-4 Birnenspalten fein hacken. Etwa die Hälfte der restlichen Birnen auf dem unteren Tortenboden verteilen.



7 Den Obers mit dem Staubzucker und dem Sahnesteif steif schlagen. Etwa 1/3 davon auf die Birnen setzen und glatt streichen. Den Deckel auflegen. Etwas Schlagobers zum Garnieren in einen Spritzbeutel füllen.



8 Die gehackten Birnen mit dem Birnenbrand und dem Frischkäse verrühren. Den restlichen Schlagobers unterziehen, den Tortenrand mit der Creme dünn bestreichen und den Rest auf die Torte geben und glatt streichen.



9 Den Tortenrand kordelartig mit der Schlagsahne bespritzen. Die Tortenmitte mit den restlichen Birnen belegen und mit Pistazien bestreuen. Den Tortenrand mit Mandelblättchen verzieren und bis zum Servieren kalt stellen.