Die besten Suppen für kalte Tage

© Stockfood Dauer: 1 h 10 min

Schwierigkeit: leicht

Portionen: 4 Zutaten

Für die Köttbullar:

1 kleine Zwiebel

1 Ei, 50 ml Obers

2 EL Semmelbrösel

Salz, Pfeffer, aus der Mühle

2 EL frisch gehackte Petersilie

1 TL Zimtpulver

1 Msp. gemahlene Gewürznelken

600 g Faschiertes

Pflanzenöl, zum Braten



Für die Suppe:

1 Zwiebel, 1 Knoblauchzehe

50 g Knollensellerie

200 g mehligkochende Erdäpfel

2 EL Butter, 2 EL Mehl

150 ml trockener Weißwein

ca. 700 ml Gemüsebrühe

300 g gemischter Käse, z. B. Bergkäse, Gouda, Emmentaler

100 ml Obers

Salz, Pfeffer, aus der Mühle

2 TL Zitronensaft

4 EL Dillspitzen

2 EL Preiselbeergelee

Olivenöl, zum Beträufeln

Dill, zum Bestreuen Zubereitung

1. Die Zwiebel schälen und fein würfeln. Mit dem Ei, dem Obers, den Bröseln, Salz, Pfeffer, Petersilie, Zimt und Nelken in eine Schüssel geben und gut verrühren. Etwa 10 Minuten ziehen lassen, dann das Faschierte untermengen und aus der Masse kleine Bällchen formen und kalt stellen.



2. Für die Suppe die Zwiebel, den Knoblauch, den Sellerie und die Erdäpfel schälen, die Erdäpfel waschen und alles klein würfeln. Zusammen in heißer Butter in einem Topf glasig anschwitzen. Mit dem Mehl bestäuben, Wein und Brühe aufgießen und zugedeckt ca. 20 Minuten leise köcheln lassen. Währenddessen die Fleischbällchen in einer großen Pfanne im heißen Öl rundherum 5–6 Minuten goldbraun braten.



3. Den Käse klein würfeln. Die Suppe vom Herd ziehen und fein pürieren. Das Obers zugeben und den Käse nach und nach unter die Suppe rühren. Nach Bedarf noch Brühe ergänzen oder noch etwas einköcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken.

Die Suppe in Teller geben und einige Fleischbällchen einlegen. Die Preiselbeeren in die Suppe geben, alles mit Öl beträufeln und mit Dill bestreut servieren.