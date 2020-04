So lagert man Lebensmittel richtig

Lebensmittel richtig lagern 1/8

1. Tomaten Falsch: Kühlschrank Richtig: Küchenregal Kälte schadet dem Aroma. Im Kühlschrank verlieren Tomaten ihren Geschmack. Bewahren Sie sie am besten mit dem Stielansatz nach oben bei Zimmertemperatur und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung auf.

4. Bananen Falsch: Kühlschrank Richtig: Küchenregal Das gilt auch für Bananen. Diese setzen ein Gas namens Ethylen frei, durch das in der Nähe gelagertes Obst und Gemüse schneller reift.

5. Avocado Falsch: Kühlschrank Richtig: Küchenregal Sie bewahren Avocados im Kühlschrank auf? Das ist falsch! Die Kälte unterbricht den Reifeprozess. Harte Früchte werden nach 4 bis 5 Tagen Lagerung bei Raumtemperatur genießbar. Aufgeschnittene Avocados können noch einen Tag in einem luftdichten Behältnis oder in Folie aufbewahrt werden. Danach werden sie braun.

6. Nüsse Falsch: Vorratsschrank Richtig: Kühlschrank Wenn Sie ein Päckchen Nüsse geöffnet haben, sollten Sie diese in einem wiederverschließbaren Behältnis im Kühlschrank aufbewahren. Bei Zimmertemperatur werden die enthaltenen Öle schneller ranzig. Eine kühle, trockene Lagerung verlangsamt den Prozess.