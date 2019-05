Veganista-Duo präsentiert neues Foodkonzept

Urban-vegane Kulinarik to go: Die Veganista-Gründerinnen Cecilia Havmöller und Susanna Paller erheben mit ihrem neuen Grab & Go-Foodkonzept The LaLa in Wien den veganen Foodtrend zum Lifestyle. Dabei setzt man vor allem auf eines: guten Geschmack. Sowohl bei den Zutaten und Gerichten, als auch beim Ambiente samt Ausstattung. Mit außergewöhnlichen, rein pflanzlichen Zutaten wie Teff, Kale, Microgreens, Noriflocken & Co, die ohne langes Warten in tasty To-go-Gerichte verwandelt werden, zeigen die Unternehmerinnen, wie man in Los Angeles vegan isst.

© Generation-V

Nachhaltig

Die selbst kreierten Gerichten wurden witzige Namen wie The Vanilla, Green Valley oder Kale-ifornia verpasst. Natürlich ist alles in plastikfreien Behältern aus Maisstärke verpackt. Weitere Highlights auf der Karte: Protein-Shakes, Smoothies, Botanical Lattes, Juices und koffeinfreier Kaffee aus Gojibeeren. Desserts wie Strawberry Shortcake, Chia-Pudding oder Dattel-Haferflocken-Schoko-Bars kommen ohne den Zusatz von Zucker aus.

Soft Opening ab 23.Mai

The LaLa

Neustiftgasse 23,1070 Wien

Öffnungszeiten: täglich 8-20 Uhr

www.the-lala.com