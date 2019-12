Überraschung: DAS isst Österreich zu Weihnachten

Convience statt Tradition: So könnte man die österreichischen Dinner-Trends zu Weihnachten zusammenfassen. Das digitale Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent in einer repräsentativen Studie Frau und Herr Österreich zu ihren Adventsmenüs befragt und hat nun die Ergebnisse der Umfrage veröffentlicht. Am häufigsten wird für das Fest Raclette vorbereitet - in etwas jeder fünfte Haushalt (21,2 Prozent) entscheidet sich für diese vielfältige Dinner-Alternative. Auf Platz zwei der beliebtesten Weihnachtsmenüs landet die Kalte Platte: 17,5 Prozent tischen eine Jause auf. Karpfen bzw. Forelle ist bei den Wienern besonders beliebt (35,1 Prozent), im Österreich-Schnitt belegen sie Platz 3 mit 14,5 Prozent. Fondue ist auf Platz 4 (13 Prozent), Würstel auf Platz 5 (13 Prozent).

Sieben Prozent setzen auf vegetarische Weihnachten

Neben deftigen Speisen wie Braten (Platz 6 mit 9,8 Prozent) oder Gans (Platz 11 mit 4,1 Prozent) sind auch vegetarische Speisen in der Top 10 vertreten: 7,1 Prozent servieren zu Weihnachten gerne Gemüse. Meeresfrüchte und Lachs folgen mit 6,2 Prozent auf Platz 9.



