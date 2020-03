The Sign Lounge liefert Drinks nach Hause

The sign lounge hat sich aufgrund der Krisensituation etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Die Wiener In-Bar in Alsergrund darf derzeit natürlich auch nicht besucht werden – die köstlichen Drinks von Barkeeper Kan Zuo kann man jetzt dennoch ­genießen. Denn „The Sign Lounge“ bietet ab sofort Lieferservice an. Und das geht so: Die Cocktails werden in gewohnter Qualität vom Profi gemixt, in Flaschen abgefüllt und nach Hause geliefert.



Bestellungen möglich für die Bezirke 1.–9. und 16.–21. (zwischen 13 und 23.30 Uhr, Lieferung zwischen 18 und 24 Uhr) unter 0664 964 32 76 od. 0676 782 2628