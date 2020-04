Solidarität mit den Gastronomen zeigen

Zusammen stark. Wie viele andere Bereiche wird auch die Gastronomie derzeit auf eine harte Probe gestellt. Die meisten Lokale werden an den Folgen wirtschaftlich lange zu kämpfen haben. Die Plattform Vorfreude.Kaufen, initiiert von Nina Mohimi, Sebastian Hofer und Konstantin Jakabb, hat es sich zum Ziel gesetzt, Solidarität zu zeigen und Stammlokale tatkräftig zu unterstützen – und zwar in Form von Gutscheinen. Mit dem Kauf von Gutscheinen können Sie sich nicht nur auf den nächsten Besuch im Lieblingsrestaurant (vor-)freuen, er bringt auch den derzeit notwendigen Cashflow für die Lokale. „Warum machen wir das? Wir lieben unsere Lieblingslokale und haben dort so viele unvergessliche Momente erlebt. Jetzt sind wir gefragt, etwas zurückzugeben“, so die Initiatoren. Helfen Sie mit, damit Ihre Lieblingslokale später wieder aufsperren können.

Alle weiteren Informationen online unter www.vorfreude.kaufen