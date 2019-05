Schwedenbomben gibt es jetzt als Eiscreme

© Heidi Chocolat AG Niemetz Schwedenbomben Niederlassung Österreich

8 cl Ananassaft

1 Scheibe Ananas

8 cl Coconut Rum

4 Schwedenbomben

1 cl Zitronensaft Anleitung:

Die Ananasscheibe in kleine Stücke schneiden und in den Mixer geben. Die Waffel am Boden der Schwedenbomben entfernen und mit einem Löffel die Schaumküsse aushöhlen. Den Schaum der 4 Schwedenbomben mit den Ananasstücken vermischen. Ananassaft, Coconut Rum und Zitronensaft ebenfalls in den Mixer leeren und für ca. 25 Sekunden gut durchmixen. Den Schwedenbomben-Colada in ein Ballonglas füllen und mit gestoßenem Eis auffüllen.