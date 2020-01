Neuer Irish Pub mit Klasse

Bereits im November hat Karl Burke, vormals Manager des legendären und zwischenzeitlich kurz geschlossenen Charlie P’s, sein eigenes Pub eröffnet. Der klingende Name „The Long Hall“ ist übrigens eine Hommage an Burkes Lieblings-Pub in Dublin. „Das hat sich auch für mein Lokal perfekt angefühlt“, erklärt der Gastronom.

Eröffnung am 16. Jänner



Auf der Karte finden sich neben dem obligatorischen Guinness zahlreiche irische Biere sowie über 60 Whiskey-Sorten. Am 16. Jänner steigt endlich die lang ersehnte Eröffnungs-Party mit Live-Musik.



The Long Hall, Florianigasse 2, 1080 Wien, thelonghall.at