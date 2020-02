Neue AIDA-Filiale eröffnet in Graz

Die Wiener Café-Kette AIDA eröffnet Ende März eine neue Filiale am Grazer Hauptbahnhof. In der ersten steirischen AIDA-Filiale sollen in einem 170 Quadratmeter großen Geschäftslokal traditionelle Mehlspeisen, Frühstück und Snacks angeboten werden. Nach einem dreiwöchigen "Soft-Opening" folgt die feierliche Einweihung vormittags am 23. April. Betrieben wird der Standort von dem Unternehmen "Lagardère Travel Retail", das neben der AIDA-Filiale am Wiener Flughafen 4.700 andere Geschäftslokale, unter anderem der Marke "Relay" betreibt.



Für AIDA wird das neue Lokal am Hauptbahnhof der 32. Standort der Konditorei-Kette sein. Neben Innsbruck handelt es sich um die zweite Expansion außerhalb Wiens. Dominik Prousek, Urenkel des AIDA-Gründers, gibt sich zuversichtlich: „Wir freuen uns, die Reisenden und besonders die Einheimischen am Bahnhof Graz mit einem Stück Wiener Tradition verwöhnen zu dürfen und tragen Wien damit ein Stück weiter nach Österreich und vielleicht auch in die Welt hinaus".