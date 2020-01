In der Küche mit Chrissy Teigen

© Christian Verlag GmbH Zutaten für 10 bis 12 Personen:

120 g weiche Butter (plus etwas mehr für die Pfanne)

70 g Erdnussbutter mit Erdnussstücken, 75 g Rohrzucker

75 g Kristallzucker

2 TL Vanilleextrakt

2 Eier

125 g Mehl (Type 405)

1 TL grobkörniges Salz

1 TL Backpulver, 60 g Erdnussbutter-Chips

60 g Schokotröpfchen (Vollmilch- oder Zartbitterschokolade)

Vanilleeis zum Servieren



Zubereitung:

Den Backofen auf 180 °C vorheizen. Eine gusseiserne Pfanne (ca. 24 cm Durchmesser) gut einfetten.

Butter, Erdnussbutter und beide Zuckersorten in der Schüssel eines Standmixers mit den Rührbesen in 1–2 Minuten cremig rühren, falls nötig, den Teig an der Schüsselwand abschaben. Erst die Vanille, dann nacheinander die Eier dazugeben, jeweils warten, bis jedes Ei gut untergerührt ist. Mehl, Salz und Backpulver in einer kleinen Schüssel vermengen. Den Mixer stoppen, dann die Mehlmischung dazugeben. Rühren, bis alles gut vermengt ist. Erdnussbutter-Chips und Schokotröpfchen unter den Teig ziehen.

Die Pfanne mit der Butter ausstreichen, den Teig hineinfüllen und 40–45 Minuten backen, bis der Teig außen am Rand leicht goldgelb, aber in der Mitte noch weich und klebrig ist (er wirkt noch nicht fertig, wenn er aus dem Ofen kommt, wird aber beim Abkühlen fest). In der Pfanne abkühlen lassen und in Rechtecke oder eine andere beliebige Form schneiden. Warm mit Vanilleeis oder ganz abgekühlt servieren.