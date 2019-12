Heather Mills bei veganem Weihnachtsmarkt in Wien

Für den diesjährigen Veganen Weihnachtsmarkts in 22. Wiener Gemeindebezirk konnten die Organisatoren Suyin, Oliver und Kai Orlowski Heather Mills als prominente Unterstützerin gewinnen. Am 15. Dezember wird sie um 13:00 Uhr einen Vortrag am Weihnachtsmarkt halten. Heather Mills ist nicht nur Menschen- und Tierrechtsaktivistin, Spitzensportlerin und Autorin, sondern auch überaus erfolgreiche Unternehmerin. „Wir freuen uns extrem über den Besuch von Heather Mills, die es bei ihrem straffen Zeitplan geschafft hat, beim Veganen Weihnachtsmarkt in Wien aufzutreten. Schließlich ist sie in der veganen Szene ein absolutes Vorbild, die unglaublich viel für den Tierschutz macht“, sagt Oliver Orlowski. „Es ist wunderschön zu sehen, wie wir mit unserer weihnachtlichen Benefizveranstaltung, die einzigartig in ganz Österreich ist, kontinuierlich wachsen und immer mehr – auch prominente - Unterstützer begeistern können.“

Suyin und Oliver Orlowski freuen sich über ihren Stargast

© Marie Jorunn



Heather Mills hält Vortrag über pflanzenbasierte Ernährung

Die Britin wird am am Sonntag einen Vortrag darüber halten, wie eine pflanzenbasierte Ernährung das Leben auf unserer Erde verändern kann. Ausgehend von ihrem tragischen Unfall begann sie, sich mit dieser Ernährungsform auseinanderzusetzen und entwickelte ihr Unternehmen VBites, das eine breite Palette an pflanzenbasierten Proteinalternativen anbietet.

„Wir müssen unserer Erde mit Ehrfurcht begegnen. Weihnachten ist das Fest der Liebe und Besinnung - das gilt schließlich für alle Lebewesen“, so Suyin Orlowski, seit vielen Jahren leidenschaftliche Tierschützerin. „Es geht uns um Ethik, Nachhaltigkeit und Gesundheit. Speziell für UmsteigerInnen und InteressentInnen wollen wir Informationen liefern, dass der Umstieg auf pflanzliche Kost ein großer Gewinn im eigenen Leben und für diesen Planeten bedeutet. 40 AusstellerInnen präsentieren vor Ort ihre veganen Produkte im Bereich Food, Handwerk, Kunst, Mode, Kosmetik und vieles mehr.



Veganer Weihnachtsmarkt:

14. und 15. Dezember 2018, 10:00 – 19:00 Uhr

Arcotel Kaiserwasser

Wagramer Straße 8, 1220 Wien

Eintritt: EUR 3,- inkl. Los für ein Gewinnspiel

https://www.weihnachtsmarktvegan.at/