DeliBrot setzt auf Take-Away-Backwaren

An die international erfolgreichen Kulinarik-Oasen „Pret a manger“ oder „EAT“ angelehnt, sorgt DeliBrot seit Kurzem auch hierzulande für ein neuartiges Gastrokonzept. Im stilvoll eingerichteten Lokal im 19. Wiener Gemeindebezirk dürfen sich Feinschmecker auf einen gelungenen Mix aus hochwertiger, regionaler Take-away-Küche – die vor Ort zubereitet wird – sowie einem breiten und qualitativ hochwertigen Bio-Bäckerei-Sortiment freuen. Für Letzteres zeichnet das renommierte Bäcker-Duo Helmut Gragger und Fritz Potocnik verantwortlich. Zudem stehen vom Bircher-Müsli, frischen Salaten, köstlichen Quiches bis hin zum Mochi-Sushi viele weitere Schmankerln zum Genießen bereit.

Leitsatz: „Wir backen für dich!"

Bio-Bäckermeister Helmut Gragger spricht im Talk über gutes Brot, Lieferanten und Passion.

Was macht gutes Brot und Gebäck in Ihren Augen aus?

HELMUT GRAGGER: Zeit, damit sich alle Rohstoffe gut verbinden können und der Geschmack sich entwickeln kann. Dann die Auswahl der Zutaten, die Hand des Bäckers und natürlich das

richtige Backen selbst im richtigen Ofen.

Woran erkennt man gutes Brot?

GRAGGER: Am guten Verhältnis zwischen Kruste und Krume. Und daran, dass Brot seinen Charakter nicht verliert, auch wenn es ein paar Tage älter ist. Ausschlaggebend ist für mich auch das Gefühl beim Essen selbst – das Brot muss guttun!

Welche Kriterien müssen Ihre Lieferanten erfüllen?

GRAGGER: Grundvoraussetzung ist, dass alles aus biologischer Landwirtschaft stammt. Das ist die Mindestvoraussetzung! Außerdem setze ich auf regionale, alte Getreidesorten und verwende keine überzüchteten

Hybrid-Getreide.

Wie würden Sie Ihre Passion zum Handwerk beschreiben?

GRAGGER: Leidenschaftlich und immer auf der Suche.

DeliBrot in einem Satz?

GRAGGER: Ein echtes Zukunftskonzept, denn DeliBrot bildet die Zukunft des Essens ab: schnell, sauber, fair.

DeliBrot (Web: Delibrot.bio)

Obkirchergasse 28, 1190 Wien

Mo–Fr 7–19 Uhr, Sa 8–17 Uhr, So 8–12 Uhr