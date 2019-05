Asia-Feeling mitten in Velden

Sushi, Sashimi und Gänseleber – am 4. Mai konnten die Gäste beim ersten „Samurai Sudoku“ in Velden asiatische Fusionsküche hautnah erleben. Bei den See-Ess-Spielen, dem Genussfestival am Wörthersee kochten nämlich niemand geringerer als Falkensteiner Schlosshotel Velden-Koch Thomas Gruber gemeinsam mit den Wiener Köchen vom Trendlokal Mochi. Zusammen servierten sie je fünf Gänge, die einfach in der Mitte des Tisches gestellt wurden und zum „Sharing“ animierten. Geteilt wurden hier beispielsweise feinste Sushi- und Sashimikreationen mit Lachs und Avocado, zweierlei exotisch angehauchte Ente und zum Abschluss natürlich süße Mochis. Immer mit dabei waren auch köstliche Weine wie der Kung Fu Riesling von Charles Smith oder einem waschechten Tokio Mule – perfekt gepaart zu jedem Gang!



Wer die diesjährigen See-Ess-Spiele verpasst hat, hat noch am 11. Mai die Chance beim Nachspiel „Flotter Dreier um den See“ in den Genuss von gleich drei Top-Locations zu kommen. Zwei Motorboote vor dem Schloss Velden warten auf die Gäste und bringen diese zur Vorspeise in das Beachhouse Velden. Danach geht’s zum Lake’s in Pörtschach, wo herrliche Gerichte und Weine kredenzt werden. Und zu guter Letzt darf man sich auf köstliche Hauptgerichte und Desserts im Seerestaurant Saag by Hubert Wallner freuen. So geht ein fulminantes Genussfestival zu Ende!

Tickets: 199,- pro Person

Zeitplan:

11.45 Uhr Treffpunkt Veldener Bucht

12,00 Uhr Abfahrt Rundfahrt Veldener Bucht mit Champagner und kleine Apero Happen on Board

12.30 Uhr Beach House, Velden

13.30 Abfahrt nach Pörtschach

13.45 Lake´s Pörtschach

14.30 Abfahrt nach Bad Saag

14.45 See Restaurant Saag

16.30 Rückfahrt nach Velden