Adlerhof: Schickes Comeback einer Institution

Hereinspaziert! Was einst unter der Führung des legendären Herrn Stefan eine echte Grätzel-Institution war, erstrahlt nun in neuem Design: Der Adlerhof auf der Wiener Burggasse 51 wurde in penibler Kleinarbeit von Atelier Karasinski und Archiguards renoviert. Antiquitäten, eigens kreierte Tapeten und eine fotogene Wendeltreppe machen das Lokal zum schicken Treffpunkt. Platz nimmt man übrigens auf Thonet-Stühlen mit Adlerhof-Logo: „Es war uns besonders wichtig, mit Wiener Traditionsbetrieben zusammenzuarbeiten. Thonet fertigte zum 200. Jubiläum eine limitierte Edition seines Stuhl 218 für den Adlerhof an, Kohlmaier lieferte die Stoffe für die Sitzbänke“, erklärt Laura Karasinski.

Von früh bis spät

Neben Frühstück (bis 16 Uhr!), Dinner und Desserts gibt es auch frische Backwaren und Snacks aus der eigenen „Adlerhof-Greißlerei“. „Hier kann man alleine oder zu zweit versumpern, Freunde treffen, oder einfach nur vorbeischauen, um frisches Brot zu holen“, so die Adlerhof-Betreiber Manuel Köpf und Andreas Knünz.

Keine Neueröffnung ohne It-Gebäck, daher setzt man auf einen Qualitätslieferanten. Die Wachauer Laberl kommen von der Traditionsbäckerei Schmidl aus Dürnstein und werden vor Ort aufgebacken. Zum Dinner empfiehlt Wirkochen.at die g'schmackigen Knödelvariationen: von deftig über vegan bis süß. Wiener Vintage-Küche mit Fusion-Elementen wird mit viel Liebe und auf schönem Porzellan serviert. Und am Nachts heißt es „It’s Bar-Time“ - mit DJ-Line, Weinen aus Österreich und alkoholfreien Gins. 1070 ist um einen neuen Szene-Hotspot reicher!