Best of Palatschinken

© Stockfood Dauer: 1 h 20 min Schwierigkeit: leicht Portionen: 4 Zutaten Für die Sauce: 5 EL Zucker, 250 ml Obers Für den Teig: 150 g Mehl, 175 ml Milch 1 Prise Salz, 2 Eier Butterschmalz, zum Ausbacken Zum Servieren: 30 g Walnusskerne 1–2 EL Staubzucker ZUBEREITUNG 1. Für die Sauce den Zucker mit dem Obers in einer Kasserolle aufkochen und unter Rühren in 3-4 Minuten zu einem hellen Karamellsirup köcheln lassen (Achtung, brennt leicht an!). Beiseite stellen und den Sirup abkühlen lassen. 2. Für den Teig das Mehl mit der Milch, 100 ml Karamellsirup, den Eiern und Salz zu einem glatten Teig verrühren und ca. 30 Minuten zugedeckt ruhen lassen. Inzwischen die Walnusskerne grob hacken, mit dem Staubzucker vermischen und in einer Pfanne leicht anrösten. Beiseite stellen und die Nüsse abkühlen lassen. 3. In einer beschichteten Pfanne jeweils etwas Butterschmalz erhitzen und darin portionsweise 8 dünne Palatschinken ausbacken. Die Palatschinken im Ofen (80 °C) warm halten. Die Karamell-Palatschinken zu Vierteln zusammenlegen, je 2 auf Tellern anrichten, mit der restlichen Karamellsauce beträufeln und mit den Walnüssen bestreut servieren.