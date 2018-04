Zeit für Spargel

© Stockfood Dauer: 55 min

Schwierigkeit: leicht

Portionen: 4 Zutaten

Für den Teig:

400 g Mehl

7 g Trockengerm

1 TL Salz

1 TL Zucker

Mehl, zum Arbeiten



Für den Belag:

500 g dünner grüner Spargel

Salz, 1 rote Zwiebel

1 EL Olivenöl

40 ml trockener Weißwein

Pfeffer, aus der Mühle

150–200 g Crème fraîche

1–2 TL getrocknete Kräuter, z. B. Thymian, Rosmarin, Basilikum

1 unbehandelte Zitrone, Abrieb und Saft

Mehl, zum Arbeiten

200 g luftgetrocknete Coppa, oder luftgetrockneter Schinken; in dünnen Scheiben

ca. 30 g geriebener Parmesan Zubereitung

1. Für den Teig das Mehl mit den Germ, Salz und Zucker mischen. Mit ca. 225 ml lauwarmem Wasser zu einem Teig verkneten, der sich gut vom Schüsselrand löst. Den Teig abgedeckt an einem warmen Ort ca. 30 Minuten gehen lassen.

2. Inzwischen für den Belag den Spargel waschen, holzige Enden abschneiden und das untere Drittel der Stangen schälen. Den Spargel in Salzwasser ca. 2 Minuten blanchieren, kalt abschrecken und abtropfen lassen.

3. Die Zwiebel schälen und in dünne Ringe schneiden. In einer Pfanne das Öl erhitzen und die Zwiebel darin hell anschwitzen. Mit dem Weißwein ablöschen, salzen, pfeffern und kurz köcheln lassen, bis der Weißwein fast vollständig verdampft ist. Vom Herd ziehen und abkühlen lassen. Den Backofen mit eingeschobenem Backblech auf 220 °C Unter- und Oberhitze vorheizen. Die Crème fraîche mit den getrockneten Kräutern, Zitronenabrieb und 1 EL Zitronensaft verrühren, salzen und pfeffern.

4. Den Teig auf einem Stück leicht bemehltem Backpapier zu einem dünnen rechteckigen Fladen in Blechgröße ausrollen. Die Kräutercreme abschmecken, den Teig damit

bestreichen und leicht über­lappend mit Coppascheiben belegen. Die Spargelstangen diagonal nebeneinander darauf legen. Das Papier mit dem Teig auf das Blech ziehen und den Flammkuchen im heißen Backofen ca. 10 Minuten backen. Herausnehmen, die Zwiebelringe als Streifen

darauf verteilen und alles

mit dem Parmesan bestreuen. Den Flammkuchen in 5–7 Minuten goldbraun fertig backen. Herausnehmen, diagonal

in Streifen schneiden und

servieren.