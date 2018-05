Was kochen wir für Mama?

© Stockfood Dauer: 55 min Schwierigkeit: leicht Portionen: 4 Zutaten Für den Teig: 150 g Mehl, 100 g Butter 1 Prise Salz Mehl für die Arbeitsfläche Butter für die Förmchen Für den Belag: 4 Stangen grüner Thai-Spargel 150 g Ziegenfrischkäse Salz, weißer Pfeffer 4 Feigen, 1–2 TL flüssiger Honig Zubereitung 1. Für den Teig das Mehl auf die Arbeitsfläche häufeln, in die Mitte eine Mulde drücken, Butter in Flöckchen um die Mulde herum verteilen, 2–3 EL kaltes Wasser mit einer Prise Salz in die Mulde geben und sämtliche Zutaten krümelig ­hacken. Zu einem glatten Teig verkneten, zu einer Kugel formen und in Frischhaltefolie gewickelt für 30 Minuten in den Kühlschrank legen. 2. Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. 4 Tarteletteförmchen (à ca. 8 cm Durchmesser) mit Butter fetten. Die Feigen putzen und vierteln. Den Spargel waschen, putzen und in 3 cm lange Stücke schneiden. Den Ziegenkäse zerbröckeln. 3. Den Teig auf bemehlter Arbeitsfläche dünn ausrollen und 4 Kreise etwas größer als die Förmchen ausstechen. Die Förmchen mit dem Teig auskleiden und dabei einen Rand hochziehen. 4. Den Käse mit den Feigen und dem Spargel in den Tartelettes verteilen, salzen, pfeffern, mit dem Honig beträufeln und im vorgeheizten Ofen 20–25 Minuten backen. Herausnehmen und nach Belieben mit grünem Salat angerichtet servieren.