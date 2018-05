Süße Überraschungen zum Muttertag

© Stockfood Dauer: 1 h 50 min + 1 h Kühlen Schwierigkeit: leicht Portionen: 1 Form, 26 cm Zutaten Für den Mürbteig: 150 g Mehl 100 g Weizenvollkornmehl 150 g Butter, in Stückchen 1 Ei, 1 Prise Salz Butter, für die Form Für den Belag: 250 g Schokolade, nach Belieben zartbitter oder Vollmilch 250 g Butter, 5 Eier 250 g brauner Zucker 2 EL Vanillezucker 500 g Topfen, 20 % Fett 180 g Mehl, 125 ml Obers ½ Päckchen Sahnesteif 1 EL Staubzucker 300–400 g gemischte Beeren ungespritzte Gänseblümchen Staubzucker, zum Bestauben Zubereitung 1. Für den Mürbteig alle Zutaten in eine Schüssel geben und rasch miteinander verkneten. In Folie wickeln und 1 Stunde kalt stellen. 2. Für den Belag die Schokolade fein hacken und mit der Butter in einem Topf bei kleiner Hitze schmelzen. Anschließend wieder etwas abkühlen lassen. In der Zwischenzeit die Form ausbuttern. Den Mürbteig zwischen zwei Frischhaltefolien oder Back­papier ausrollen und die Form damit auslegen, dabei auch ­einen Rand mitformen. Den Backofen auf 190 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. 3. Die Eier mit dem braunen Zucker und dem Vanillezucker in einer Schüssel mit dem Handrührgerät schaumig quirlen. Den Topfen untermischen, dann das Mehl und die lauwarme Schokoladen-Butter unterziehen. Die Masse in die Form geben, glatt streichen und den Kuchen im heißen Ofen 50–60 Minuten backen (Stäbchenprobe). Anschließend auskühlen lassen, erst dann aus der Form lösen. 4. Das Obers mit Sahnesteif und Staubzucker steif schlagen. Die Beeren bei Bedarf ­waschen und trocken tupfen. Den Kuchen mit dem Obers ­bestreichen. Beeren und Blüten dekorativ darauf platzieren und leicht mit Staubzucker ­bestauben.