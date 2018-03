Süße Oster-Rezepte

Dauer: 40 min + 3 h Kühlen Schwierigkeit: mittel Portionen: 6

© Stockfood Zutaten Für die Mousse: 150 g weiße Schokolade 2 Blatt weiße Gelatine 150 ml Obers, 1 Ei, 1 Eigelb 2 EL Vanillezucker, 1–2 cl Rum Für die Sauce: 2 ½ EL Zucker, 125 ml Obers Zum Fertigstellen: 6 Schokoladeneihälften, (Konditoreibedarf) 12 Himbeeren, 6 Erdbeeren 3 EL Heidelbeeren 1 EL gehackte Walnüsse 1 EL gehackte Pistazien fein geraspelte Schokolade, oder Kakaopulver, zum Bestreuen Zubereitung 1. Für die Mousse die weiße Schokolade grob hacken und in einer Metallschüssel über ­einem heißen Wasserbad schmelzen, anschließend von der Hitze nehmen und etwas abkühlen lassen. Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Das Obers steif schlagen und kalt stellen. 2. Das Ei mit dem Eigelb und dem Vanillezucker über einem heißen Wasserbad cremig rühren, dann von der Hitze nehmen. Die flüssige Schokolade zu der Eischaummasse geben, die Gelatine gut ausdrücken und ebenfalls unterrühren. 3. Die Masse über einem kalten Wasserbad kalt rühren und den Rum unterrühren. Kurz bevor die Creme zu gelieren beginnt, das geschlagene Obers unterziehen und die Mousse abgedeckt mindestens 3 Stunden kalt stellen. 4. Für die Sauce den Zucker mit dem Obers in einer Kasserolle, aufkochen und unter Rühren in 3–4 Minuten zu einem hellen Karamellsirup köcheln lassen (Achtung, brennt leicht an!). Beiseitestellen und die Sauce abkühlen lassen. 5. Die Schokoladeneier ggf. vorsichtig halbieren. Die Beeren waschen, verlesen, ggf. abzupfen und trocken tupfen. Die Erdbeeren längs vierteln. Die weiße Mousse in die Schokoladeneihälften füllen, mit 1–2 EL Karamellsauce beträufeln (übrige Sauce anderweitig verwenden) und die Heidelbeeren, Himbeeren und Erdbeeren darauf verteilen. 6. Die gefüllten Eihälften jeweils mit Walnüssen und Pistazien bestreuen und mit geraspelter Schokolade bestreut servieren.