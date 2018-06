Sommerleichte Pasta für heiße Tage

© StockFood Dauer: 40 min Schwierigkeit: leicht Portionen: 4 Zutaten 200 ml Gemüsefond 200 ml Obers 100 g Gorgonzola Salz Pfeffer, aus der Mühle 400 g Vollkornspaghetti 3 Karotten 250 g braune Champignons 50 g Walnusskerne 2 EL Butter 2 EL gehackte Petersilie Zubereitung 1. Den Gemüsefond mit dem Obers zum Kochen bringen und etwa auf die Hälfte einkochen lassen. Den Gorgonzola in Stücken dazugeben und unter Rühren auflösen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 2. Die Spaghetti nach Packungsanleitung in reichlich Salzwasser garen. In der Zwischenzeit die Karotten schälen, mit einem Sparschäler in Streifen ziehen und in kochendem Salzwasser ungefähr 2 Minuten blanchieren. Die Pilze putzen und klein schneiden, die Walnüsse grob hacken. 3. Die Butter in einer Pfanne erhitzen und die Pilze darin anbraten. Die abgetropften ­Karotten hinzufügen; mit Salz und Pfeffer würzen. Die abgetropften Nudeln mit dem Pfanneninhalt verschwenken. In tiefen Tellern anrichten, die Sauce darüber verteilen und mit den Walnüssen und mit ­gehackter Petersilie bestreuen.