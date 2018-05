Ozean-Rezepte für Feinschmecker

© Stockfood Dauer: 1 h 35 min

Schwierigkeit: mittel

Portionen: 4 Zutaten 1 kg Hummerkrabben 2–3 EL Pflanzenöl ca. 1 l Gemüsesuppe 600 g festkochende Erdäpfel 1 Zwiebel 1 Knoblauchzehe 1 Fenchelknolle 100 ml trockener Weißwein 100 ml Obers, 4 cl Cognac 1 Spritzer Zitronensaft Salz, Pfeffer 2 EL Butter 1–2 TL Fenchelsamen, leicht ­geröstet Zubereitung 1. 2–3 l Wasser in einem Topf aufkochen lassen. Die Hummerkrabben in das sprudelnde Wasser geben und ca. 5 Minuten kochen. Aus dem Wasser nehmen, abkühlen lassen und auslösen. Die Karkassen zerkleinern und in 1 EL heißem Öl etwa 5 Minuten anrösten. Mit der Suppe ablöschen, etwa 10 Minuten köcheln lassen und anschließen durch ein Sieb ­gießen. Den Fond auffangen. 2. Die Erdäpfel schälen, waschen und in mundgerechte Stücke schneiden. Die Zwiebel und den Knoblauch schälen und würfeln. Den Fenchel waschen, putzen, das Grün zum Garnieren beiseitelegen und den Rest in kleine Stücke schneiden. Das gesamte Gemüse in einem Topf im restlichen heißen Öl farblos anschwitzen. Den Wein und den Fond angießen und etwa 20 Minuten köcheln. 3. Einige Erdäpfelstücke und etwas Fenchel als Einlage aus der Suppe nehmen, den Rest fein pürieren und zusammen mit der Einlage zurück in den Topf geben. Nochmals erhitzen, nach Bedarf noch etwas einköcheln lassen oder Suppe ergänzen, das Obers und den Cognac zufügen und mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken. 4. Die ausgelösten Hummerkrabben in der Butter in einer Pfanne heiß schwenken. Die Suppe auf Teller verteilen, darauf das Hummerfleisch setzen und mit dem Fenchelgrün und Fenchelsamen bestreut servieren.