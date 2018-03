Osterrezepte für die Karwoche

Gründonnerstag Am Gründonnerstag, dem 5. Tag der Karwoche, an dem die 40-tägige Fastenzeit endet, gedenkt die Kirche dem letzten Abendmahl. Traditionell werden an diesem Tag grüne Speisen serviert, denen man eine starke, reinigende Heilkraft nachsagt, z. B. Spinat, Bärlauchgerichte oder eine Suppe aus Kräutern - „Grün“ dürfte aber eher vom „Greinen“ der Büßer kommen … Karfreitag Der Karfreitag ist ein religiöser Trauertag, an dem man des Leidens und Sterbens Jesu Christi am Kreuze gedenkt – er gilt deshalb als strenger Fasttag. Fleisch ist Tabu und es werden oft Fischgerichte gereicht. Ostersonntag Ostern hat seine Wurzeln im heidnischen Frühlingsfest. Man feierte das zunehmende Licht im Frühling, die wiederkehrende Fruchtbarkeit und das Erwachen der Natur. Am Ostersonntag bzw. Karsamstag findet die sogenannte Fleischweihe statt. Dabei werden Körbe voll mit Zutaten der Osterjause – Schinken, Kren, Brot, Eier – in die Kirche zur Segnung gebracht. Danach dürfen diese Speisen verzehrt werden und die Fastenzeit gilt als beendet. Ostermontag

Dies ist der letzte Feiertag der Osterwoche. Für den Ostermontag gibt es kein spezielles Essen, oftmals findet in Familien wie am Ostersonntag ein großes Festessen statt, wobei auch hier Hausmannskost oder Lammgerichte im Mittelpunkt stehen.