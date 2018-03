Ostern im Bundesländer-Vergleich

Oafleck, Lampal oder Pinze? Die Ostertraditionen in Österreich unterscheiden sich stark von Bundesland zu Bundesland. Lediglich Kren, eingefärbte Eier und Schinken sind der kleinste gemeinsame Nenner, wenn es darum geht, was in Österreich zu Ostern serviert wird. Kärnten trumpft mit seinem Reindling - einem Germgebäck mit Rosinen, Zimt und Zucker auf - die Mostviertler sind stolz auf ihr Godnknüpfi. In Wien hat hingegen die Osterpinze Tradition.

Hier die Oster-Spezialitäten aus den Bundesländern:

Osterjause in den Bundesländern 1/9 Kärnten Reindling, Selchwürstl, Rindszunge, Eier und Kren – das sind die Zutaten für die traditionelle Kärntner Osterjause. Steiermark Geselchte Suppe, Eier mit Kernöl, süßes Osterbrot, Osterschinken und Würstl mit Kren sind die steirischen Spezialitäten. Burgenland Die Oster-„Brettljause“ (Geselchtes, Käse, Eier) wird mit Brot serviert. Eine Gaumen-Sensation! Wien Osterschinken im Brotteig und die berühmte Osterpinze gehören auf den Wiener Ostertisch. Oberösterreich Geselchtes, „Oafleck“ (eine Art Brot aus Eiern)und das „Lampal“ (Kuchen in Lammform) machen den Ostertisch perfekt. Niederösterreich Es werden Osterschinken, Mostviertler Godnknüpfi, eingefärbte Eier und Schwarzbrot gereicht. Köstlich! Tirol Osterbrot, Eiersalat und Rollschinken machen diese Osterjause zu einer der besten in ganz Österreich. Salzburg Osterlammkuchen aus Bisquit und ein Lamm zu Mittag sind die köstlichsten Salzburger Osterspezialitäten. Vorarlberg Geselchtes mit Kren, Nüssleschinken mit Sauerkraut und Eiern machen die Vorarlberger Osterjause zum Highlight.

