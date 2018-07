Das beste Marillenknödel-Rezept

Für Sie haben wir das beste Rezept für g'schmackige Marillenknödel:

Dauer: 1 h 10 min

Schwierigkeit: mittel

Portionen: 12–15

Zutaten

800 g mehlig kochende Erdäpfel 250 g Mehl, 2 Eier

1 Prise Salz, 1 kg Marillen

Würfelzucker für die Marillen

140 g Amarettini

100 g Butter, 1 EL Zucker

Staubzucker zum Bestauben

Zubereitung

1. Die Erdäpfel schälen, je nach Größe halbieren oder vierteln und in Salzwasser ca. 30 Minuten weich kochen.

2. Dann abgießen, durch eine Erdäpfelpresse drücken und ausdampfen lassen. Das Mehl, die Eier und Salz zu­geben und zu einem glatten Teig verkneten.

3. Die Marillen waschen, halb aufschneiden, entkernen und statt des Kerns je ein Stück Würfelzucker hineingeben.

4. Den Teig auf bemehlter Arbeitsfläche zu einer ca. 6 cm dicken Wurst ausrollen und

ca. 3 cm dicke Scheiben abschneiden.

5. Jeweils etwas flach drücken und eine Marille hineindrücken. Mit dem Teig etwa 1 cm dick umhüllen. Zu einem Knödel formen und in siedendes Salzwasser legen. Dann

ca. 10 Minuten nur noch ziehen lassen.

6. Die Amarettini-Kekse in einen Gefrierbeutel geben und mit einem Nudelholz zerbröseln.

7. Die Butter in einer Pfanne erhitzen und die Brösel darin goldbraun anrösten. Vom Feuer nehmen, den Zucker untermischen und die abgetropften Knödel darin wälzen. Mit Staubzucker bestaubt servieren.