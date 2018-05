3 heiße Rezepte für echte Grillmeister

© Stockfood

Dauer: 50 min

Schwierigkeit: leicht

Portionen: 4 Zutaten 2 Knoblauchzehen, 20 g Ingwer 4 EL Limettensaft 2 EL Sesamöl 1 Stängel Zitronengras 2 EL helle Sojasauce 1/2 TL Kurkuma 1/2 TL Kreuzkümmel 4 Hühnerbrustfilets à ca. 140 g Öl für den Grillrost gehackte Petersilie zum ­Bestreuen Für die Sauce: 50 g Erdnusskerne, ungesalzen 1 Schalotte, 2 rote Chilis 2 EL Erdnussöl 1/2 TL rote Currypaste 1 Msp. Stärke 1 EL Palmzucker 2 EL Limettensaft 50 ml Gemüsesuppe 1 EL Sojasauce, Salz Zubereitung 1. Für die Marinade den Knoblauch und den Ingwer schälen, beides in feine Würfel schneiden und mit dem Limettensaft und Öl verrühren. Das Zitronengras putzen, waschen und (bis auf das holzige Ende) in feine Ringe schneiden. Mit Sojasauce, der Kurkuma und dem Kreuzkümmel verrühren. 2. Die Hühnerbrustfilets abbrausen, trocken tupfen und der Länge nach in dünne Streifen schneiden. Die Fleischstreifen jeweils mit der breiten Messerklinge leicht flach streichen und anschließend in einer Schüssel mit der Marinade vermischen. Ab­gedeckt mindestens 1 Stunde kühl stellen. 3. Für die Sauce die Erdnüsse fein hacken. Die Schalotte schälen und fein hacken. Die Chili waschen, putzen und fein hacken, dabei die Kerne entfernen. Die Schalotten im heißen Öl in einem Topf anbraten. Die Hitze reduzieren und die Currypaste dazugeben. Erdnüsse, Stärke, Zucker, Limettensaft, Suppe und Sojasauce dazugeben und unter Rühren aufkochen. Die Chilistücke untermischen, die Sauce abschmecken und in eine Schale füllen. Die Holzspieße etwa 30 Minuten in kaltes Wasser legen – so verbrennen sie beim Grillen nicht so schnell. 4. Den Grill vorheizen. Die marinierten Fleischstreifen abtropfen lassen und auf die Holzspieße fädeln. Die Hühnerspieße auf einen geölten Rost legen und 6–8 Minuten grillen. Währenddessen einmal wenden und gleichmäßig bräunen lassen. Die Spieße auf eine vorgewärmte Platte geben, mit der Sauce beträufeln, mit Petersilie bestreuen und servieren. Die restliche Sauce separat dazu reichen.