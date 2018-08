Royal Pasta: Meghans Lieblingsrezept

Zucchini Bolognese (für 4 Personen) Zutaten:

7 Zucchini 125 ml Gemüsebrühe 200 Gramm Nudeln etwas Parmesa Salz und Pfeffer zum Abschmecken Zubereitung:

Die gewaschenen Zucchini in zwei Gruppen unterteilen: Zwei Stück werden mit einem Schäler in feine Scheibchen gehobelt, die anderen 5 Stück grob geraspelt. Die geraspelten Zucchini werden in den Topf mit der Gemüsebrühe gegeben: aus niedriger Stufe nun vier bis fünf Stunden unter ständigem Umrühren köcheln lassen. Nach Belieben Wasser nachgießen. Wenn diese Mischung eine schöne Masse ergibt, einen weiteren Topf für die Nudeln aufsetzen und diese al dente kochen. Eine Minute vor Ablauf der Kochzeit fügen sie die gehobelten Zucchini in das Nudelwasser und lassen diese mitkochen. Abschließen abgießen und die Nudeln mit den Zucchini in die Sauce geben und verrühren. Mit Parmesan servieren und genießen!