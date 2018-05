Muttertag: Der perfekte Brunch

© Stockfood Dauer: 40 min

Schwierigkeit: leicht

Portionen: 12 Zutaten

Olivenöl, für das Muffinblech

1 Briochelaib, ca. 400 g

12 Scheiben Parmaschinken

3 EL Schnittlauchröllchen

12 Eier

2 EL Butter

rosa Pfefferbeeren

grobes Meersalz

Zubereitung

1. Den Backofen auf 180°C Umluft vorheizen. Das Muffinblech dünn mit Olivenöl auspinseln. Aus dem Briochelaib 12 Scheiben á ca. 1,5 cm Dicke schneiden. Aus jeder Scheibe einen ca. 5 cm großen Kreis (in Größe der Muffinmulden) ausschneiden bzw. stechen. Jede Mulde des Bleches rundherum mit einem Stück Schinken auslegen sowie ein Stück Brioche hineinlegen.

2. Jeweils mit Schnittlauch bestreuen. Anschließend in jede Vertiefung ein Ei hineinschlagen. Im vorgeheizten Ofen ca. 12 Minuten backen. Das Eiweiß sollte dabei fest, das Eigelb jedoch noch wachsweich sein.

3. Zwischenzeitlich die Butter in einer großen, beschichteten Pfanne zerlassen. Die fertigen Eierküchlein aus dem Ofen nehmen, vorsichtig aus der Form lösen und in der Butter ca. 3 Minuten anbraten, bis der Boden knusprig ist. Vor dem Servieren mit angestoßenen Pfefferbeeren sowie grobem Meersalz bestreuen.