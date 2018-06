Knabber-Ideen für die Fußballparty

© Stockfood Dauer: 45 min

Schwierigkeit: leicht

Portionen: 4 Zutaten

1 Zwiebel, 1 Knoblauchzehe

3–4 EL Pflanzenöl

1 TL getrockneter Majoran

600 g Faschiertes, gemischt

1 Ei, 1 TL scharfer Senf

ca. 100 g Semmelbrösel

Salz, Pfeffer, aus der Mühle

1 Prise Chilipulver

1 große Paradeiser

1 ca. 2-cm-Stück Salatgurke

1–2 Stängel Petersilie Zubereitung

1. Die Zwiebel und den Knoblauch schälen und beides fein würfeln. Zusammen in einer heißen Pfanne in 1 EL Öl glasig schwitzen. Den Majoran untermischen, in eine Schüssel füllen und abkühlen lassen. Dann das Faschierte mit dem Ei und dem Senf zugeben und mit so vielen Bröseln verkneten, bis die Masse gut formbar ist.

2. Mit Salz, Pfeffer und Chili würzen und daraus 16 kleine Laibchen formen. In den übrigen Bröseln wenden und in einer heißen Pfanne im restlichen Öl beidseitig 6–8 Minuten goldbraun braten.

3. Zum Servieren die Paradeiser waschen, vierteln und entkernen. Die Gurke waschen und in 4 Scheiben schneiden. Die Petersilie abbrausen, trocken schütteln und die Blätter abzupfen. Die Laibchen auf Küchenpapier abtropfen lassen und je zwei Stück auf die Paradeiserviertel türmen und 2 Stück auf die Gurkenscheiben. Dazwischen jeweils mit der Petersilie belegt. Mit Holzstäbchen fixiert servieren.