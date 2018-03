Frühlingshafter Osterbrunch

Dauer: 45 min

Schwierigkeit: leicht

Portionen: 4–6 © Stockfood Zutaten Für die Pancakes: 2 Eier, 220 ml Buttermilch 3 EL flüssige Butter 120 g Mehl 60 g Buchweizenmehl ½ TL Natron ½ TL glutenfreies Backpulver 1 TL Zucker, ½ TL Salz Sonnenblumenöl, zum Braten

Für den Belag: 200 g Graved Lachs 100 g Frischkäse 2–3 EL Crème fraîche Salz, 4 EL Kresse weißer Pfeffer, aus der Mühle ½ unbehandelte Zitrone, Abrieb und Saft Zubereitung 1. Für die Pancakes die Eier mit der Buttermilch und der flüssigen Butter verquirlen. In einer zweiten Schüssel Mehl, Buchweizenmehl, Natron, Backpulver, Zucker und Salz vermischen. Das Mehl nach und nach unter die Eimischung rühren, alles gut durchrühren und den Teig ca. 10 Minuten quellen lassen. 2. Den Backofen auf 80 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Für den Belag den Graved Lachs in mundgerechte Stücke schneiden. Den Frischkäse mit der Crème fraîche, Salz, Pfeffer und Zitronenabrieb glatt rühren. Die Frischkäsecreme mit Zitronensaft abschmecken. 3. In einer großen beschichteten Pfanne 2 EL Öl erhitzen. Pro Pancake jeweils 1–2 EL Teig in die Pfanne geben und auf jeder Seite in ca. 2 Minuten goldbraun ausbacken. Den Teig portionsweise zu Pancakes ausbacken und die fertigen Pancakes im Ofen warm halten. 4. Die Pancakes übereinander auf Teller stapeln, jeweils 1–2 EL Frischkäsecreme darauf setzen und den Graved Lachs darauf anrichten. Alles mit Pfeffer übermahlen und mit Kresse bestreut servieren.