Die perfekten Pommes

Zutaten

800 g mehligkochende Erdäpfel, etwa mittelgroß bis groß,

ca. 2 l Pflanzenöl

Salz Step 1 © Stockfood Die Erdäpfel schälen, waschen und mit einem Küchenmesser in Stifte schneiden. Erst längs in ca. 8 mm dicke Scheiben, dann etwa die Hälfte mit der Schnittfläche nach unten auf das Schneidebrett legen und in ca. 8 mm dicke Stifte schneiden. Die Erdäpfelstifte in einer Schüssel mit kaltem Wasser waschen. Über der Schüssel abtropfen lassen, dann auf mehrere Lagen Küchenpapier legen. Ausbreiten und mit einer weiteren Lage Küchenpapier trocken tupfen. Ausreichend Öl in einem Topf erhitzen.

Step 2 © Stockfood Ist das Öl heiß genug (ca. 160 °C), die Pommes portionsweise mit einem Schaumlöffel in das Fett geben und 3–4 Minuten blassgelb frittieren. Step 3 © Stockfood Mit dem Schaumlöffel aus dem Fett heben, abtropfen lassen und wieder auf Küchenpapier legen. Abkühlen lassen und so alle Pommes einmal frittieren. Step 4 © Stockfood Anschließend die Temperatur vom Öl ein wenig erhöhen (ca. 180 °C) und jetzt alle Pommes ein zweites Mal portionsweise 2–3 Minuten goldbraun und knusprig frittieren. Aus dem Fett nehmen und wieder auf Küchenpapier abtropfen lassen (nach Belieben im Ofen bei 100 °C warm halten, bis alle frittiert sind). Step 5 © Stockfood Zum Schluss salzen und servieren.