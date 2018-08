Cupcake mit Mozartkugel

Zubereitung 1. Den Ofen auf 180 °C Umluft vorheizen. Die Mulden ­eines Muffinbackblechs mit Papierförmchen auslegen. Die Butter mit dem Zucker schaumig schlagen. Die Eier mit dem Zitronensaft verquirlen und zusammen mit dem Mehl und dem Backpulver unter die Masse mengen. Gut verrühren und in die Förmchen füllen. In jeden Cupcake eine Mozartkugel stecken und anschließend im Ofen ca. 25 Minuten goldbraun backen. Aus dem Ofen nehmen und auskühlen lassen. 2. Für die Garnitur die weiße Schokolade hacken und in eine Schüssel geben. Das Obers aufkochen, kurz etwas abkühlen lassen und über die Schokolade gießen. Die Schokolade umrühren, bis sie geschmolzen ist. Die Butter zugeben. Die weiße Schokomasse mit dem Mixer durchrühren, bis sie glänzt. Im Kühlschrank zugedeckt halb fest werden lassen. 3. Die halb feste Schokoladenmasse in einen Spritzbeutel mit Sterntülle füllen und die Muffins damit kreisförmig bespritzen. Mit den Zuckerperlen als Garnitur servieren.