Traditionelle Pizza aus Bella Napoli

Original-Pizzateig (3 Portionen) Zutaten

400 g glattes Mehl

(idealerweise Typ 0)

1 Päckchen Germ (ca. 40 g)

9 EL lauwarmes Wasser

1 TL Salz

1–2 EL Olivenöl (Extra Vergine) Zubereitung

1. Germ in 3 EL lauwarmem Wasser auflösen und 4 EL Mehl einrühren. Mit den Händen oder dem Mixer (Knethaken) so lange kneten, bis sich der Teig vom Schüsselrand löst. Zudecken und 30 Minuten an einem warmen Ort rasten lassen.

2. Das restliche Mehl auf eine Arbeitsfläche häufen, salzen und die Germmischung mit einer Gabel einrühren. Dann das Öl und das restliche Wasser hinzufügen.

3. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche kneten, bis er glatt und elastisch ist. Dann die Teigkugel in eine Schüssel legen, zudecken und 2 Stunden an einem warmen Ort aufgehen lassen, bis sich der Umfang verdoppelt hat.

4. Den Teig nochmals kräftig durchkneten und vier runde, gleich große Kugeln formen. Bio-Pizzateig (4 Portionen) Zutaten

400g Bio-Dinkelvollkornmehl

9 EL lauwarmes Wasser

1 Päckchen Germ (ca. 40 g)

1 TL Salz

1–2 EL Olivenöl (Extra Vergine) Zubereitung

1. Germ in 3 EL lauwarmem Wasser auflösen und 4 EL Dinkelvollkornmehl einrühren. Mit den Händen oder dem Mixer (Knethaken) solange kneten, bis sich der Teig vom Schüsselrand löst. Zudecken und 30 Minuten an einem warmen Ort rasten lassen.

2. Das restliche Mehl auf eine Arbeitsfläche häufen, salzen und die Germmischung mit einer Gabel einrühren. Dann das Öl und das restliche Wasser hinzufügen.

3. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche kneten, bis er glatt und elastisch ist. Dann die Teigkugel in eine Schüssel legen, zudecken und 2 Stunden an einem warmen Ort aufgehen lassen, bis sich der Umfang verdoppelt hat.

4. Den Teig nochmals kräftig durchkneten und vier runde, gleich große Kugeln formen. Tomatensauce (Portionen: 4) Zutaten

500 g Pomodori Pelati

1 Knoblauchzehe

4 EL Olivenöl Extra Vergine

Frischer Basilikum

2 TL Salz, 1 TL Pfeffer

1 Prise Zucker Zubereitung

1. Zunächst das Olivenöl und den Knoblauch in einer Pfanne erhitzen.

2. Die Pomodori Pelati dazugeben und mit einer Gabel etwas zerdrücken.

3. Nun mit Salz und Pfeffer würzen sowie mit Zucker abschmecken.

4. Das Ganze bei kleiner Flamme für ca. 15 Minuten köcheln lassen.

5. Frisch gehacktes Basilikum dazugeben und nochmal 5 Minuten mitkochen.

6. Sauce vor der Weiterverarbeitung abkühlen lassen.