Thomas Anders beste Rezepte

© Peter Schulte / Tre Torri Verlag 4 Portionen Zutaten Papaya-Salsa: 1 rote Chilischote, 4 cm Ingwer 400 g Papayafruchtfleisch 2 Frühlingszwiebeln 100 g geröstete Cashewkerne 2 unbehandelte Limetten 2 EL helles Sesamöl, 2 EL Olivenöl 2 EL helle Sojasauce 1 TL Garam Masala Salz, Pfeffer, Zucker Seeteufel-Medaillons: 500 g Seeteufelrücken, 2 EL Olivenöl 2 Zweige Thymian, 1 Zweig Rosmarin 1 Knoblauchzehe Salz, Pfeffer Zubereitung 1. Ingwer, Chili und Garam Masala sorgen für ein bisschen Schärfe in der Salsa; für mich dürfen auch gern ein paar Kerne von der Chilischote dabei sein – ich liebe es „heiß“! Die geputzte Chilischote halbiere ich längs, entkerne sie für alle die, die es nicht so pikant mögen, und schneide sie anschließend in feine Streifen. Den Ingwer schäle ich zuerst, bevor ich ihn in kleine Würfel schneide. Das Fruchtfleisch der Papaya würfele ich sehr klein. Die geputzten und gewaschenen Frühlingszwiebeln werden in feine Ringe geschnitten, die Cashewkerne gehackt. 2. Von den Limetten benötige ich sowohl Abrieb als auch Saft. Also heiß abwaschen, gut abtrocknen und die Schale abreiben, dann den Saft auspressen. Diesen verrühre ich mit dem Sesam- und Olivenöl sowie der Sojasauce, füge Garam Masala und Limettenschale hinzu ebenso die vorbereiteten Zutaten. Ordentlich vermischen und mit Salz, Pfeffer sowie einer Prise Zucker abschmecken. 3. Wenn ich den Seeteufel gewaschen und trocken getupft habe, schneide ich ihn in ungefähr 4 cm dicke Medaillons. Das Olivenöl erhitze ich in einer Pfanne und brate die gewaschenen Kräuterzweige sowie den geschälten und leicht angedrückten Knoblauch kurz darin an. Dann lege ich die Seeteufel-Medaillons dazu und brate sie unter mehrmaligem Wenden etwa 8 bis 10 Minuten. Anschließend noch mit Salz und Pfeffer würzen und zusammen mit der Papaya-Salsa auf Teller anrichten. Frisches Baguette oder aber Basmatireis passen gut dazu, ansonsten braucht es keine weiteren Beilagen, wie ich finde.