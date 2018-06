Köstlich& kalt: Sommersuppen

Dauer: 40 min

Schwierigkeit: leicht

Portionen: 4 Zutaten

2 Schalotten

1 Knoblauchzehe

150 g Sellerieknolle

350 g mehlig kochende Erdäpfel

3 EL Olivenöl

600 ml Gemüsebrühe

200 ml trockener Weißwein

150 g Crème fraîche

Salz, Pfeffer, aus der Mühle

2 Handvoll Wildkräuter, (z. B. Giersch, Rauke, Löwenzahn)

4 Scheiben Bacon oder Coppa

Essblüten, (z. B. Gänseblümchen, Salbeiblüten, o. Ä. ) Zubereitung

1. Die Schalotten, den Knoblauch, den Sellerie und die Kartoffeln schälen und würfeln. Das Olivenöl in einem Topf erhitzen und die vorbereiteten Zutaten darin anbraten. Mit der Brühe ablöschen und zugedeckt ca. 15 Minuten köcheln, bis die Kartoffeln weich sind. In Mixer mit dem Wein pürieren und auf Zimmertemperatur abkühlen lassen. Die Crème fraîche einrühren und die Suppe würzig abschmecken.

2. Die Wildkräuter waschen, trocken schleudern und ggf. etwas kleiner zupfen. Den Bacon in einer trockenen Pfanne von beiden Seiten knusprig auslassen. Die Suppe mit einem Stabmixer aufschäumen, nach Belieben in Tassen füllen, Wildkräuter und Bacon darauf verteilen.