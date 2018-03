Klassiker der Austro-Küche

© Stockfood Dauer: 3 h 10 min

Schwierigkeit: leicht

Portionen: 4

Zutaten 750 g Tafelspitz 2 Bund Suppengemüse, à ca. 350 g 1 Handvoll Petersilie 1 Handvoll Liebstöckel 1 Handvoll Thymian 1 Spickzwiebel,(Zwiebel gespickt mit 2 Nelken und 2 Lorbeerblättern) 6–8 Wacholderbeeren 5–6 Pimentkörner, Salz 350 g Karotten, 350 g Steckrübe 350 g festkochende Erdäpfel 1 Zwiebel, 2 EL Olivenöl Pfeffer aus der Mühle 2 EL frisch gehackter Kerbel Zubereitung 1. Den Tafelspitz von seinem Fettrand befreien und in einem großen Topf mit reichlich kaltem Wasser bedecken und langsam zum Kochen bringen. Dabei aufsteigenden Schaum immer wieder abschöpfen, damit die Suppe hinterher klar ist. 2. In der Zwischenzeit das Suppengemüse putzen, ggf. waschen und klein schneiden. Die Kräuter abbrausen und zusammen mit dem Gemüse, der Spickzwiebel und den Gewürzen zum Tafelspitz in den Topf geben. Etwas salzen und bei niedriger Temperatur ca. 2,5 Stunden garen, bis sich der Tafelspitz leicht einstechen lässt, aber noch nicht auseinanderfällt. 3. Während der Tafelspitz gart, die Karotten, Steckrübe und Erdäpfel schälen und in kleine Würfel schneiden. Die Erdäpfelwürfel ca. 10 Minuten in kochendem Salzwasser garen, abgießen und abtropfen lassen. Die Zwiebel schälen und ebenfalls in kleine Würfel schneiden. 4. Den Tafelspitz aus der Suppe heben und abkühlen lassen. Das Suppengemüse, die Kräuter und die Gewürze mit einer Schaumkelle aus der Suppe entfernen und die Suppe durch ein mit einem Küchentuch ausgelegtes Sieb filtern. Das Olivenöl in einem mittelgroßen Topf erhitzen und die Zwiebelwürfel darin glasig braten. Die Gemüsewürfel hinzufügen und mit der Suppe ablöschen. Etwa 10 Minuten kochen lassen, dann mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Tafelspitz in dünne Scheiben schneiden (gegen die Faserrichtung) und zusammen mit den Erdäpfelwürfeln in die Suppe geben und heiß werden lassen. 5. Gemüse, Erdäpfel und Tafelspitzscheiben in tiefen Tellern anrichten, mit Suppe übergießen und mit gehacktem Kerbel bestreuen.